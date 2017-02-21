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İhraç edilen eski emniyet mensubuna tahliye

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İhraç edilen eski emniyet mensubuna tahliye
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen tutuklu eski emniyet mensubu tahliye edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski emniyet mensubu Hakan Yağmur ve avukatı Haydar Sevgican katıldı. 

Duruşmada söz verilen Yağmur, örgütle bağlantısı olmadığını savunarak, ByLock kullanmadığını iddia etti. Yağmur, iddianamede adı geçen isimlerle görevi gereği görüştüğünü söyledi.

Avukat Sevgican ise müvekkilinin örgütle bir bağı olmadığını savunarak, müvekkilinin iddianamedeki kişilerle beşeri ve işi gereği görüştüğünü aktardı.  Sevgican, müvekkilinin kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için tahliyesini istedi. 

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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