İhraç edilen komiser hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Osman Halidi ile avukatı Murat Yılmaz katıldı.

Hakkında hazırlanan ByLock ve evinde bulunan dijital verilere ilişkin raporları kabul etmediğini söyleyen sanık Halidi, tahliyesini istedi.

Avukatı Yılmaz da müvekkili hakkında hazırlanan ByLock raporunu kabul etmediklerini belirterek, sanığın tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.