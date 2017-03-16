İhraç edilen komiser yardımcısı hakkında karar

Meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Muhsin Pak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınan sanık, tahliye edildi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan, daha önce ihraç edilen tutuklu komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla daha önce ihraç edilen tutuklu komiser yardımcısı sanık Muhsin Pak ile avukatı Ferit Kunt katıldı.

Duruşmada söz verilen Pak, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, telefonuna "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Tanık S.E. de 2012 yılında hacca gittikten sonra yapının dini toplantılarına gittiğini belirterek, sanık Pak'ın da bu toplantılara katıldığını söyledi.

Toplantıya B.Y, N.G, A.Ç. ve adını hatırlayamadığı bir öğretmenin de sohbet vermeye geldiğini anlatan S.E, "Sohbet eden, Fetullah Gülen'in pırlanta serisinden kitaplar okurdu. Sanık Pak'ın bu toplantılara sık olmamakla birlikte katıldığını biliyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Kunt ise müvekkilinin sohbetleri sosyal ortam olarak değerlendirip katıldığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pak'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, sanığın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.