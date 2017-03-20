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İhraç edilen komiser yardımcısı hakkında karar

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İhraç edilen komiser yardımcısı hakkında karar
Kocaeli'de, FETÖ''ye üye olduğu suçlamasıyla yargılanan eski komiser yardımcısı Abdulcebar Sönmez 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık Abdulcebar Sönmez ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Sönmez, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ/PDY ile hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etti.

ByLock kullanmadığını ileri süren Sönmez, aleyhindeki tanık ifadelerinin asılsız olduğunu ifade etti. 

Sanık Sönmez, örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını ve hiç kimseyi de davet etmediğini belirterek, Bank Asya'daki hesabını 2006'da açtığını ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla bankaya para yatırmadığını savundu. 

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sönmez'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı getirerek sanığı tahliye etti.

- İddianameden 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da aktif hesabı bulunduğu iddia edilen sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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