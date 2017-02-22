İhraç edilen komiser yardımcısından ilginç savunma

Kocaeli’de devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Uğur Soylu mahkemedeki savunmasında linç edilmekten korktuğu için yurt dışına kaçtığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilerek yurt dışına kaçan polis memuru hakim karşısında ilginç bir savunma yaptı. Kocaeli Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan eski polis Uğur Soylu, "Her an linç girişimine uğrayabilirim ve artık iş bulamam düşüncesi ile kaçak yollardan yurt dışına çıktım” dedi.

"Böyle bir program kullanmış olsam hatırlardım"

Savunmasında masum olduğunu ifade eden Uğur Soylu, “Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Görevimi kanunlara uygun olarak yerine getirdim. Silahlı ya da silahsız hiç bir örgüte üye olmadım. 2012 yılında akıllı telefon aldım. Bilişim alanına merakım vardı. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde internet ve bilişim teknolojileri bölümünde yüksek lisans yapıyorum. 2012 yılından sonra birçok program indirerek kullandım. Bylock isimli programı indirip kullandığımı hatırlamıyorum. Böyle bir program kullanmış olsam hatırlardım. Ancak Bylock denilen programın Apple Store’dan ve Play Store’dan indirilebilen bir program olduğunu öğrendim” dedi.

"Linçten korktuğum için kaçtım"

Yurt dışına kaçma nedenini sorusunu cevaplayan Uğur Soylu, "15 Temmuz darbe girişimini FETÖ denilen silahlı örgütün gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Darbe girişiminden sonra bu örgütün üyesi olduğum iddia edilerek mesleğimden ihraç edildim. Her an linç girişimine uğrayabilirim ve artık iş bulamam düşüncesi ile kaçak yollardan yurt dışına çıktım. Çünkü pasaportum da iptal edilmişti. Romanya polisi bizi yakaladı. Bulgaristan'a teslim etti. Oradan da sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirildim. 2014-2016 yıllarında Bylock programı herkes tarafından indirilip kullanılabilen bir programdır. Telefonuma sayısız iletişim programı indirdim ve kullandım. Bylock denilen programı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum” diye konuştu.

"Hiçbir delil yoktur"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Uğur Soylu, "İddianamede söz konusu örgütün eylemlerine yoğun bir şekilde katıldığım yazılmış ancak hiç bir eylem gösterilmemiştir. Söz konusu örgütün bankasına para yatırmadım. Okul ve dershanesine gitmedim. Yayın organlarına abone olmadım. Bu nedenle beraatimi istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Sanık avukatı Abdullah Serdar Önür ise, "Müvekkilimin savunmasına katılıyoruz. Müvekkilimin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğuna dair hiç bir delil yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık avukatının savunma yapması için ek süre talebini kabul ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Şubat 2017 tarihine ertelendi.