İhraç edilen mühendise tahliye

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kocaeli Defterdarlığında harita mühendisi olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Yasin Duman ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede gizli tanık tarafından verilen ifadede, sanığın örgütün "mahrem abi"lerinden olduğu, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığının tespit edildiğine yer verildiğini hatırlattı.

"ByLock telefonuma tamirde yüklenmiş" savunması

Karar öncesi son savunmasını yapan Duman, hakkındaki suçlamaları reddederek hiçbir terör örgütünün üyesi olmadığını iddia etti.

ByLock programını kullanmadığı ve yüklemediği iddiasında bulunan Duman, telefonunu aldıktan iki ay sonra tamire gönderdiğini, ByLock tespit edilmişse tamirdeyken yüklenmiş olabileceğini öne sürdü.

Sanık, "mahrem abi" olduğunu iddia eden gizliği tanığın kim olduğunu iddianamedeki anlatımlarından anladığını söyleyerek, "Bu şahısla aramızda husumet vardır. Geçmişte yolsuzluk soruşturması geçirmiştir. İş takibi yapar. Hakkımdaki anlatımları iftiradır." diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock programını kullanmak suretiyle örgütün iletişim ağına dahil olduğunun 22 Şubat 2017 tarihli raporla tespit edildiği ve FETÖ üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle telefon irtibatı bulunduğunun görüldüğünü belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.