İhraç edilen öğretmenler yargılanıyor

Kocaeli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen 11 tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlandı. 4 öğretmen tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 11 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklardan Ahmet Ali Acıyan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Çeşitli avantajlar sağladığı için Bank Asya'da hesap açtığını savunan Acıyan, 2014 yılı sonunda evini sattığı için bu bankadaki hesabına yaklaşık 100 bin lira yatırdığını söyledi.

Aradan 2-3 ay geçtikten sonra yeni bir ev alınca bu parayı çektiğini ifade eden Acıyan, Gülen'in çağrısından haberinin olmadığını öne sürdü.

'1 DOLAR' SORUSU

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, evinde ele geçirilen 1 doları sorması üzerine Acıyan, bunun düğünde çocuğunun yerden topladığı para olduğunu iddia etti.

Sanık Acıyan, 1 doların bahsedilen özel seriden olmadığını, polis ekiplerinin ev aramasında çıkınca 1 dolardan haberi olduğunu savundu.

Evinde, terör elebaşısı Fetullah Gülen'in sözünün yer aldığı çerçeveli tablonun sorulması üzerine Acıyan, "Bana düğünümde hediye gelen bir eşyadır. Gülen tarafından söylenmiş söz olduğunu tahmin ediyorum. Evde asılı duruyordu. Örgütsel yanı yoktur." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Şeref Gönenli de suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini istedi.

"2011'de siyer yarışması için öğrencilere 'Sonsuz Nur' dağıttık"

Sanık Zekeriya Özkan da hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan 15 ciltlik Sızıntı dergisinin öğrencilik döneminde kendilerinden önceki kiracı tarafından bırakıldığını ileri süren Özkan, okumak için alarak sakladığını söyledi.

Evinde ele geçirilen 1 dolar ve 1 riyalin kayınpederi tarafından umre dönüşü hatıra amaçlı getirildiğini ifade eden Özkan, bunların özel ve aranan seriden olmadığını öne sürdü.

Özkan, Zaman gazetesine üniversite sınavlarına hazırlık için deneme verdiğinden dolayı abone olduğunu dile getirerek, çok sürmeden 2015 yılında bu aboneliğini kapattığını kaydetti.

Oğlunun Derince'de, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir Kuran kursunda hafızlık eğitimi aldığını anlatan Özkan, "Buradaki görevli arkadaş 'sizden yardım bekliyoruz' dedi ve bağış zarfı verdi. Ben de müdüre danışarak 8-10 zarfı öğretmenlere dağıttım. Örgütle ilgisi yoktur. Kimseden zorla bağış toplamadım. Bunları sonra Kuran kursuna teslim ettim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatı Elvan Bağ Canbaz ise müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

4 TUTUKLAMA 7 TAHLİYE

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Kenan Gülün, Ahmet Ali Acıyan, Mahmut Erkan ve Zekeriya Özkan'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.