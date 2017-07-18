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İhraç edilen polis memuru: "ByLock kullanmış olsam..."

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İhraç edilen polis memuru: "ByLock kullanmış olsam..."
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, daha önce ihraç edilen polis memuru Salih Dursun'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya, FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Dursun katıldı. 

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Dursun, 16 yıllık polis memuru olduğunu, trafik ve karakolda görev yaptığını belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Bu programı kullanmış olsam cep telefonumu emniyete teslim etmezdim. FETÖ örgütünün hiç bir faaliyetine katılmadım, hiç bir irtibatım yoktur. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

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