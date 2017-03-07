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İhraç edilen polise tahliye

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İhraç edilen polise tahliye
Meslekten ihraç edilen tutuklu emniyet mensubu Ömer Güç 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alan heyet, tahliyesini kararlaştırdı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Ömer Güç ile avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı.

Duruşmada söz verilen Güç, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlemediğini öne süren Güç, ByLock kullanmadığını savundu.

ByLock programını herkesin indirebildiğinin söylendiğini dile getiren Güç, ByLock'u delil olarak kabul etmediğini belirtti. Ömer Güç, 15 Temmuz'da darbecilere karşı devletin yanında olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı İskender de sanığın 15 Temmuz'da darbecilere karşı mücadele ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine hükmetti. Sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alan heyet, tahliyesini kararlaştırdı.

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