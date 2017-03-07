İhraç edilen polise tahliye kararı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Dursun Demir ile avukatı Murat Yılmaz katıldı.

Duruşmada söz verilen Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

"ByLock" kullandığı iddia edilen tarihte telefonunun tamirde bulunduğunu öne süren Demir, "Telefonum yapılamayınca yenisini aldım. Daha sonra servis, bozulan telefonuma karşılık yeni bir cep telefonu gönderdi. 2 telefonumu da emniyete verdim. 'ByLock' yüklemedim, kullanmadım. 'ByLock' çıktısıyla terör örgütü üyesi ilan edilmek, benim ve ailemin zoruna gidiyor. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Avukat Yılmaz da müvekkiliyle ilgili "ByLock" dışında bir delil iddiası bulunmadığını, sanığın söz konusu programı yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

Müvekkilinin "ByLock" içerik raporunu talep eden Yılmaz, sanığın tahliye edilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, sanık Demir'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne aldığı sanık hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.