İhraç edilen subay hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen subay hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla tutuklu sanık eski subay Yusuf Arslanoğlu ile avukatı Kemal Nevzat Güleşen katıldı.

Sanık Arslanoğlu, savunmasında, bu örgütle hep mücadele ettiğini belirterek, görevdeyken bu örgütle irtibatlı olduğunu düşündüğü astsubaylar hakkında işlem başlattığını iddia etti.

ByLock programını emniyette duyduğunu ifade eden Yusuf Arslanoğlu, örgütle bir bağlantısı olmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Avukat Güleşen de müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock raporu ve dijital verilerin yeniden istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.