İhraç edilenlere KESK desteği

Kongrelerini tamamlayan KESK Kocaeli Şubeler Platformu; ihraç edilen üyeleri ile bir araya geldi.

Dersimliler Derneği’ne ait olan Belediye Çarşı İş Hanı’nda bulunan Fethiye Kafe’de düzenlenen toplantıya; KESK’e bağlı sendikaların başkanları, ihraç edilen üyeler ve Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik katıldı. Basın açıklamasını KESK adına Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz Yurdakul okudu. Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

MÜCADELE PLATFORMU

“Kongrelerimiz ile birlikte sömürüsüz, barışın kazandığı, cins eşitlikçi, ve tam demokratik Türkiye mücadelemizde bir adım daha atıyoruz. Ülkemiz ve halklarımız açısından her anlamıyla “cehennem“ gibi geçen 2013-2016 yılları aralığında görev yapan arkadaşlarımızın ardından, yeni dönemde bayrak yarışını Konfederasyonumuz KESK’e bağlı sendikalarda, bizler üstlenmiş bulunmaktayız. Kongrelerimiz bizler açısından, bir seçimi, yarışı ifade etmez. Tam tersine, üyelerimize ve halkımıza verdiğimiz sözleri ne kadar tutabildiğimizin tartışıldığı bir özeleştiri ve irademizi en üst düzeyde omuzlayacak arkadaşlarımızın öne çıktığı bir mücadele platformudur.

CEHENNEM GİBİ 3 YIL

Geçtiğimiz 3 yıl için cehennem gibi diyoruz çünkü. Yaşanan katliamlar, iş ve işçi cinayetleri, sivil ölümler, yasaklamalar, hak gaspları, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, darbeler, hukuksuz KHK’ler, akademisyenlere dönük ihraçlar ve medya linçleri, toplu işten atmalar, grev yasaklamalar, doğal felaketler, gazeteci, yazar ve düşünce insanlarına dönük tutuklamalar, sınır ötesinde çatışmalar, bölgede kentlere dönük yaşanan ablukalar, sokağa çıkma yasakları, göçler, mülteciler ve daha nice trajedi ile sayfalara sığmayacak demokrasi ihlalleri ile halklarımız yüzleşmek durumunda bırakıldı. Başka ülkelerde elli yıllık dönemde görülmeyecek olaylar, ülkemizde geçtiğimiz üç yıl içinde yaşandı.

TAVRIMIZ NET: HAYIR DİYORUZ

Ve şimdi de, bizler halka, emekçilere söz ve yetki verilmeli derken, önümüze bir anayasa paketi ile neredeyse bu ülkede kamu erki adına ne kadar yetki varsa bir kişinin uhdesine, niyetine teslim edilmek isteniyor. Tavrımız net. Biz yoksulluğa, sömürüye, otoriteye, hak gasplarına, hukuksuzluğa hayır diyoruz. KESK olarak, ifade ettiklerimizin yarısı hayata geçmiş olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık. Eşit, sömürüsüz, katılımcı, bilimsel bir kamu hayatı, tam demokratik cumhuriyet, halkların kardeşliği ve eşitliği üstüne kurulmuş onurlu bir barış, eşit yurttaşlık, katılımcı yeni bir anayasa, insan hakları ve özgürlüklerin en üst seviyede sağlandığı bir toplumsal düzene geçilinceye dek bu bayrağı taşımaya kararlıyız. Bu geleceği emekçiler olarak hep beraber kuracağız.”

Ayşegül Kalaycı