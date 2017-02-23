İhracat başladı, fiyatlar yükseliyor

İzmit Perşembe Pazarı’nda bugün taze fasulye, muz, sivri biber, dolmalık biber, çilek, kivi, nar, taze soğan, brokoli fiyatı geçen haftaya göre yükselmişti.

Semizotu, patates, domates, kereviz fiyatı ise düştü. Pazarcılar, sebze-meyve ihracatının başladığını, fiyatların bu nedenle yükseldiğini söylüyor. Balık Pazarı’nda da istavrit 25, hamsi 30 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ