İhracat başladı, fiyatlar yükseliyor

Semizotu, patates, domates, kereviz fiyatı ise düştü. Pazarcılar, sebze-meyve ihracatının başladığını, fiyatların bu nedenle yükseldiğini söylüyor. Balık Pazarı’nda da istavrit 25, hamsi 30 TL’den satıldı.
Kerim YAVUZ
Semizotu, patates, domates, kereviz fiyatı ise düştü. Pazarcılar, sebze-meyve ihracatının başladığını, fiyatların bu nedenle yükseldiğini söylüyor. Balık Pazarı’nda da istavrit 25, hamsi 30 TL’den satıldı.
Kerim YAVUZ
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