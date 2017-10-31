İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 11 milyar 848 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 5 milyar 873 milyon dolardan 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 71,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 59,3'e geriledi.

Ocak-eylül dönemi

Yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 115 milyar 132 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 15,5 artışla 168 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 27,9 artış göstererek 53 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,1 oldu.

AB'ye ihracat yüzde 7,9 arttı

Dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın eylül ayında yüzde 50,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,8 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artışla 5 milyar 904 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 234 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 766 milyon dolarla İngiltere, 678 milyon dolarla ABD ve 654 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 142 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 914 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 821 milyon dolarla Rusya ve 999 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 778 milyon 449 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 82 milyon 563 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 202 milyon 146 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 295 milyon 10 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Enerji ithalatı eylülde arttı

Öte yandan, bu yıl eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 3 milyar 202 milyon 146 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın eylül ayında bu rakam 2 milyar 116milyon 271 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde 2 milyon 358 bin 11 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,26 arttı. Geçen yıl eylül ayında toplam 1 milyon 912 bin 935 ton ham petrol ithal edilmişti.