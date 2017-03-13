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'İhracat, turizm ve yabancı yatırımcıya daha çok önem vermeliyiz'

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'İhracat, turizm ve yabancı yatırımcıya daha çok önem vermeliyiz'

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayında aylık ve yıllık bazda cari açığın artış gösterdiğini belirterek, açığı düşürmek için döviz kazandırıcı işlemlerden ihracat, yabancı yatırım ve turizme daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu cari açığa ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede;  “Cari açık ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar artışla 2 milyar 762 milyon dolar oldu. 12 aylık cari açık rakamı ise 33 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açıktaki artışın en büyük nedeni ithalatın ihracattan daha fazla artmasıyla dış ticaret açığının da artmış olması. Aynı şekilde turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi de bir başka etken oldu. Bu iki faktör nedeniyle geçen yıla göre bu yükselişi zaten bekliyorduk.” dedi.

Yapısal reformlar ve uygulanan teşviklerin 2017 yılı itibariyle daha somut sonuçlarının alınabileceğini belirten Zeytinoğlu, bunun olumlu yansımalarının cari açıkta da görülebileceğini söyledi.

Zeytinoğlu, açığın finansmanı ve sürdürülebilirliği açısından doğrudan yatırımların önemini vurgulayarak, “Ocak ayında, doğrudan yatırımlarda geçen yıla göre yüzde 54 düzeyinde gerileme var. Ülkemiz doğrudan yatırımlar için daha fazla potansiyele sahip. Ekonomik büyüme ve daha çok istihdam için katma değer yaratacak yatırımları çekmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

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