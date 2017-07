İhracatın yıldızları ödüllerini aldı: “Yedi düvel bir araya gelse bizi yıkamaz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gebze ilçesinde Gebze Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 'İhracatın Yeni Yıldızları' ödül törenine katıldı.

Törene Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda iş adamı katıldı.

TOBB Başkanından Bakan Tüfenkci'ye övgü

Ödül gecesinde ilk sözü alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Tüfenkci'den övgüyle bahsederek, “Aslında bugünkü toplantının ev sahibi reel sektörün bakanı camiamızın abisi sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi bu oda borsa camiamızın mensubu. Bu nedenle bizler içinde hayli bir gurur kaynağı. İşte sayın bakanımızın farkı da burada. Klasik bir siyasetçi değil. Ankara'da oturup da topu orta sahada dolandırmaz. Yapılacak iş varsa anında talimat verir işi çözer. Müthiş bir istişare anlayışı var. İş dünyası adına yıllardır takip ettiğim çözüm bekleyen konular vardı. Sayın bakanım Allah razı olsun hepsi ile ilgileniyor. O yüzden hepinizden özellikle rica ediyorum. Bakanımızın kıymetini bilin, ona da sahip çıkın” dedi.

“Yedi düvel bir araya gelse bizi yıkamaz”

Türkiye'nin geleceğinden emin olduğunu da söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bakın bir tarafta PKK bir tarafta DAEŞ bir tarafta FETÖ ne kadar terör örgütü varsa, saldırıyorlar. Bir de bunun üstüne üstlük bu son dönemde bir darbe girişimini yaşadık. Dünyada herhangi bir ülkede son bir yılda başımıza gelenler, bir ülkenin başına gelseydi hiçbiri ayakta duramazdı. Allah'a çok şükür biz dimdik ayaktayız. Bırakın üç tane terör örgütünü, etrafımızdaki olayları, yedi düvel bir araya gelse yine bizi yıkamazlar. Yeter ki biz birlik olalım” diye konuştu.

“Geleneksel pazarlar dışında yeni pazarları hedefliyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi. Bakan Tüfenkci, “Biz sizler tıkandığınız noktada önünüzü açmak için gerçekten hazır durumdayız. Bizim temel amacımız sizlerden de gelen öneriler doğrultusunda ülkemizin teknoloji AR-GE, markalaşma ve tasarım kabiliyetlerini arttırmaktır. Biz geleneksel pazarlarımızın dışında yeni pazarlar da hedefliyoruz. Yeni pazarla girmek konusunda size her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonraki teşviklerimizi özellikle teknoloji üreten yatırımlara daha fazla kaydırmak ve 2016 yılında açıkladığımız stratejik yatırımlarda özellikle bu noktada teşviklerden de yararlanılmasını istiyoruz. Özel sektörümüz biz teknoloji üreteceğiz desin, biz her türlü desteği sağlamaya varız. Zaten bu alanda desteklerimiz var ama ilave destek istiyorsa da bunu vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

"Yıl sonunda 4.4 büyüme öngörüyoruz"

2017'ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, “Bu güçlü başlangıcın etkisiyle yüzde 5 oranında büyüdük. İkinci çeyrekte de bunun üzerinde büyüyeceğiz. Üçüncü çeyrekte baz etkisiyle de yüzde 7'lere yaklaşsan bir büyümeyi yakalayacağız. Yıl sonu ortalaması da orta vadeli programda öngörümüz 4.4'ün üzerinde. Türkiye'nin zemini sağlam. Biz hiçbir zaman mali disiplinden taviz vermedik. Biz adımlarımızı atarken, teşviklerimizi verirken, gerçekten geniş bir istişare yapıyoruz. Bir sonraki adımın ne olacağını hesaplıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de yüksek faiz sorunu var”

Türkiye'de yüksek faiz sorununun olduğunu belirten Bakan Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yüksek faizle yatırım yapmak çok zor. Bunu düşürme adına bir takım tedbirler alıyoruz. Türkiye'nin tasarruf etmesi lazım. Türkiye'nin tsarruf açığı var. Bununla birlikte attığımız atacağımız adımlarla özellikle, demokratik hukuk devletini güçlendirerek, doğrudan sermayenin Türkiye'de iş yapm ortamını iyileştirerek, Türkiye'ye daha fazla yabancı sermayenin girişini sağlamak amacıyla hükümet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci'nin de katılımıyla iş adamlarına ödülleri verildi.