İhracatta güzel gelişme

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. TİM, 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 144 milyar 877 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.