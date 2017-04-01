  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 8 °C

İhracatta güzel gelişme

»
İhracatta güzel gelişme
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. TİM, 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. 

Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 144 milyar 877 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli-Gaziantep buluşması01 Nisan 2017 Cumartesi 08:30
  • Üniversiteli sigortacılarla tecrübelerini paylaştılar31 Mart 2017 Cuma 20:05
  • "Beklentiler olumluya dönüyor"31 Mart 2017 Cuma 19:19
  • Türkiye ekonomisi büyüyor31 Mart 2017 Cuma 11:55
  • Dolar ne kadar?31 Mart 2017 Cuma 10:13
  • Emeklilere avantajlar30 Mart 2017 Perşembe 22:32
  • O araçlardaki mağduriyet bitiyor30 Mart 2017 Perşembe 20:59
  • Kocaeli Büyükşehir'de imzalar atıldı 30 Mart 2017 Perşembe 20:18
  • Yeni dönem 1 Nisan'dan itibaren başlıyor!30 Mart 2017 Perşembe 14:06
  • MİA şuyulandırma ihalesi yapıldı30 Mart 2017 Perşembe 12:50
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti