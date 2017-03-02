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İhsan Çilenk vefat etti

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İhsan Çilenk vefat etti
Körfez Esentepe Mahallesi Doğu Sokak No:14’te oturan eski şoförlerden İhsan Çilenk(84) vefat etti.

8 çocuk babası olan İhsan Çilenk’in cenazesi yarın Gümüşhane’nin Pirahmet köyünde toprağa verilecek.

 

 

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