Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
89.670
Altın
147,556
Dolar
3,6887
Euro
3,8830
Kocaeli
12 °C
Murat Balaban'a yeni görev
Sigara satışında önemli değişiklik
Fuar’daki son mekânlara yıl sonuna kadar süre
Anaokulu Üniversitesi ikinci dönem eğitimleri başladı
Spora yeni başladı, engelleri aşarak ilk turnuvada gümüş madalya kazandı
CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla
Dördüncü cemre sandığa düşecek
Zakine Canlı vefat etti
Cevriye Kuşuçuran vefat etti
Emine Beyazıt vefat etti
Ulviye Kocabıyık vefat etti
Hanım Hüyüklü vefat etti
İhsan Çilenk vefat etti
Büyükşehir; 15 Temmuzu unutmuyor, unutturmuyor
Yardım Sevenler Başiskele Şubesi’nde pastalı kutlama
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
YAŞAM
PERDE ARKASI
EĞİTİM
EKONOMİ
SAĞLIK
SERİ İLANLAR
GENEL
DİĞER »
BİLİM, TEKNOLOJİ
BÖLGE
SAĞLIK-SAĞLIK
İhsan Çilenk vefat etti
Ana Sayfa
»
Vefat
02.03.2017 12:56
Körfez Esentepe Mahallesi Doğu Sokak No:14’te oturan eski şoförlerden İhsan Çilenk(84) vefat etti.
8 çocuk babası olan İhsan Çilenk’in cenazesi yarın Gümüşhane’nin Pirahmet köyünde toprağa verilecek.
Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Bu fotoğraflar çok farklı
SOSYAL MEDYA KLİŞELERİ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıcı kurtardı
Dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı
Diğer Haberler
Zakine Canlı vefat etti
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:73/1’de oturan şoför Ahmet Canlı’nın eşi Zakine Canlı(58) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.
Cevriye Kuşuçuran vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No:9/15’te oturan eski şoförlerden merhum Hasan Kuşuçuran’ın eşi Cevriye Kuşuçuran(89) vefat etti.
Emine Beyazıt vefat etti
Derince Sırrıpaşa Mahallesinde oturan SEKA emeklisi İsmail Beyazıt’ın eşi Emine Beyazıt(94) vefat etti.
Ulviye Kocabıyık vefat etti
Derince İshakçılar Köyü Karakadılar Mahallesi No:7’de oturan Bağkur emeklisi Mülayim Kocabıyık’ın eşi Ulviye Kocabıyık(66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Hanım Hüyüklü vefat etti
Körfez Çamlıtepe Mahallesinde oturan merhum çiftçi Çerkez Hüyüklü’nün eşi Hanım Hüyüklü(78) vefat etti.
İhsan Çilenk vefat etti
Körfez Esentepe Mahallesi Doğu Sokak No:14’te oturan eski şoförlerden İhsan Çilenk(84) vefat etti.
Mustafa Fidan vefat etti
01 Mart 2017 Çarşamba 13:16
Feride Aköz vefat etti
01 Mart 2017 Çarşamba 13:16
Halil Karasu vefat etti
01 Mart 2017 Çarşamba 13:15
Selahattin Sever vefat etti
01 Mart 2017 Çarşamba 13:15
Ali Demirelli vefat etti
28 Şubat 2017 Salı 15:18
Sami Özmen vefat etti
28 Şubat 2017 Salı 15:14
Salim Toplu vefat etti
28 Şubat 2017 Salı 15:13
Semra Birol vefat etti
27 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
Seyfi Pelek vefat etti
27 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
Sulhattin Akkuş vefat etti
27 Şubat 2017 Pazartesi 12:05
ÖNE ÇIKANLAR
1/20
FOTO GALERİ
Bu fotoğraflar çok farklı
SOSYAL MEDYA KLİŞELERİ
Dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı
Kocaeli'de 'Evet Platformu' çalışmalarına başlandı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Fuar’daki son mekânlara yıl sonuna kadar süre
Sağlık’ta yeni atamalar
Müzikholde silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
İsmet ÇİĞİT
Kömürcüler bunu hep yapıyor
Hayrettin ALBAYRAK
“Kocaelispor 1966 Stadı” ancak yeni sezona
Sevcan TAMER
BU GÜZELLİKLER BİTMEZ.. YAZLIK ILICASI TERMAL TESİSLERİ..
Süleyman PEKİN
RUSYA’NIN ORTAASYA’YI SÖMÜRÜ POLİTİKASI – 4
Alaattin KÖKSAL
ERBAKAN HOCA; İMANI VE AMELİYLE HER KESİMİ ETKİLEYEN, TAVİZSİZ BİR LİDERDİ
Turgay ENÇ
OLMADI
M.Zeki CANŞİ
SİYASET DİLİ YUMUŞAMAYA OLAN İHTİYAÇ
Mustafa OKÇU
REFERANDUM VEYA HALK OYLAMASI
Dündar Emir ÇİĞİT
Telafisi olan kayıp
Ali GÜNDOĞDU
Babası orada çalıştı Kendisi orada çalıştı Şimdi orası müze oldu
İbrahim ELGİN
GELİN TÜRKİYE GEMİSİNİ KARAYA OTURTMAYIN
Yıldız ANDİÇ
Güneş biraz görününce insanın aklına tatil geliyor
İlksen ÇAĞLAYAN
Doğru ile Yanlış
Erdoğan ÇALIN
GÜÇ BİZDE
Hayri KARA
BİR OLSUN BİZİM OLSUN
H.İbrahim KAHRAMAN
Gerçek bir ülkü adamı Nihat Gürer
Zümrüt SEVİNÇ
BU YAZININ BAŞLIĞI YOK...
Mehmet SÖNMEZOĞLU
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ SEVMEK VE O’NA İTAAT ETMEK
Şükrü HATUN
Çocuklarda Tiroid Hastalıkları: Erken Tanı Niçin Önemli?
Uğur ULUDAĞ
Bu kez favori kazandı
1
2
3
4
VİDEO GALERİ
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıcı kurtardı
Hayatında ilk defa net gören bebek
Yayında dolandırıcı gelin
100.000 dolar gören insanlardan ilginç tepkiler!
1
2
3
4
5
6
7
8
KÜLTÜR SANAT
Büyükşehir; 15 Temmuzu unutmuyor, unutturmuyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin özellikle gençlerin hafızalarında yer etmesi amacıyla önemli bir yarışma düzenleme kararı aldı.
"Para mı Huzur mu" tiyatro oyununa izleyiciden tam not
Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki “Para mı Huzur mu” isimli tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı.
Heredot Cevdet GKM’de Gebzelilerle buluştu
Ünlü oyuncu Hasan Kaçan, Gebze Kültür Merkezinde Gebzelilerle bir araya geldi.
Cezaevinde "Son Kuşlar" tiyatro oyunu sahnelendi
Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün (ortada) başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.
BİLİM, TEKNOLOJİ
Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor
Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 13, kanser riskini yüzde 4 ve erken ölüm riskini yüzde 15 düşürüyor.
Google, 7 yeni gezegeni doodle yaptı
Google, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamasının ardından, bunu doodle yaptı.
Ürün takibinde 'mobil dönem' başlıyor
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibini sağlamak amacıyla dünyada ilk kez uygulanmaya başlanan Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) "mobil dönem" başlayacak.
Mobil ve elektronik imza sayısı 2,5 milyona yaklaştı
Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 2,5 milyona yaklaştı.
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.