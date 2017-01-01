İhsaniye, Ç.Bala’nın genç yeteneğini kaptı

Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan, B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İhsaniyespor, ara transferde kadrosuna takviye yapıyor.

Siyah-Beyazlı ekip, Ç.Balaspor’da bu sezon yıldızı parlayan 23 yaşındaki genç Semih’i kadrosuna dahil etti. GENÇ YETENEK Bu sezon başında Seymen Karşıyakaspor’dan aldığı Muhammet’i ilimiz futbol piyasasına sunan İhsaniyespor, bu kez de Çubuklu Balaspor altyapısından yetişen Semih’i vitrine çıkarmaya çalışacak. 3 puanla ligin son sırasında yer alan Ç.Balaspor’da ki çıkışıyla spor severlerin dikkatini çeken Semih, kalan haftalarda İhsaniyespor’un formasını giyecek.

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