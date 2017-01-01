İhsaniye, Ç.Bala’nın genç yeteneğini kaptı

Siyah-Beyazlı ekip, Ç.Balaspor’da bu sezon yıldızı parlayan 23 yaşındaki genç Semih’i kadrosuna dahil etti.
GENÇ YETENEK
Bu sezon başında Seymen Karşıyakaspor’dan aldığı Muhammet’i ilimiz futbol piyasasına sunan İhsaniyespor, bu kez de Çubuklu Balaspor altyapısından yetişen Semih’i vitrine çıkarmaya çalışacak. 3 puanla ligin son sırasında yer alan Ç.Balaspor’da ki çıkışıyla spor severlerin dikkatini çeken Semih, kalan haftalarda İhsaniyespor’un formasını giyecek.
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