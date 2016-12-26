İhsaniye değil, Seka Doğan:3-1

Süper Lig B Grubu’nda son haftaların iki formda takımı Seka Doğanspor ile İhsaniyespor, Gölcük derbisinde karşı karşıya geldi. Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta kazanan 3-1’lik skorla Seka Doğanspor oldu.

9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sezon Süper Lig’in flaş takımları arasında gösterilen, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlayan İhsaniyespor, Gölcük derbisinde karşılaştığı Seka Doğanspor’a 3-1 mağlup oldu. Ligde en son 4’üncü hafta deplasmanda Denizliköyüspor’a 2-0 yenilen Siyah-Beyazlı ekip, 9 maç aradan sonra kaybetti, ligde ikinci yenilgisini aldı.

SEKA DOĞAN PLAY-OFF HATTINDA

Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıyı Yunus Emre ve Volkan’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Seka Doğanspor, ikinci yarıda da net fırsatlarda buldu. Serbest atışta Mustafa ile farkı bire indiren İhsaniyespor, geri dönüşü yapamadı, Seka Doğanspor Yunus Emre ile bir gol daha buldu, maçı da 3-1 kazandı, bu sezon ilk kez Play-Off hattına çıktı.