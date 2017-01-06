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İhsaniye, Denizliköyü ile oynuyor

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İhsaniye, Denizliköyü ile oynuyor
Süper Lig B Grubu’nun zirvesinde yer alan, son maçında Seka Doğanspor’a mağlup olup, haftalar sonra kaybeden İhsaniyespor, düşme hattında yer alan Denizliköyüspor ile karşılaşacak.

Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

İKİ TAKIM İÇİNDE KRİTİK MAÇ

B Grubu’nda en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan İhsaniyespor, bu sezonki çıkışı ile dikkat çekiyor. 9 maçtır yenilmezlik unvanı Seka Doğanspor maçı ile sona eren İhsaniyespor, yarın akşam Denizliköyüspor ile oynayacağı maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. 12 puanla düşme potasında bulunan Denizliköyüspor da, bu kritik maçta kazanıp, üzerindeki takımları yakalamayı hedefliyor. İhsaniyespor, ligde ilk yenilgisini de 4’üncü haftada 2-0’lık skorla Denizliköyüspor karşısında almıştı.

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