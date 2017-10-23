İhsaniye galibiyeti unuttu:2-2

Siyah-Beyazlı ekip, dün de sahasında konuk ettiği Diliskelesispor karşısında Yasin’in biri penaltıdan olmak üzere attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İhsaniyespor, bu üstünlüğünü koruyamadı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

GRUBUN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMININ GALİBİYET YOK

Lige sahasında oynadığı Nusretiyespor beraberliği ile başlayan İhsaniyespor, bu sezon üç puana hasret kaldı. Ligin de en çok gol yiyen, en çok da gol atan takımı olan İhsaniyespor’un galibiyet alamaması çok ilginç. Siyah-Beyazlı ekip, son Diliskelesispor karşısında galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 2-0’lık üstünlüğü koruyamadı, karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle maçta 2-2 bitti. İhsaniyespor, bu sezon 5’inci maçında üçüncü beraberliğini aldı.

