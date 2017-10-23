İhsaniye ile DSİ set alamadı
Kadırlar Voleybol 2.ligi’ndeki temsilcilerimiz haftayı 3-0’lık yenilgilerle geçirdi.
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İlk maçına çıkan İhsaniyespor, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda İstanbul BBSK’yı konuk etti. Temsilcimiz setleri 25-20, 25-16 ve 25-22 kaybetti. Siyah-Beyazlılar bu hafta B.Çekmece deplasmanına çıkacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda Vakıfbank’ı ağırlayan İzmit DSİ Spor ise 25-15, 25-22 ve 25-22’lik setlerle mücadeleyi kaybetti. DSİ Spor bu hafta İnegöl Çarşı Spor ile deplasmanda oynayacak.
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Etiketler : İzmit DSİ Spor, İhsaniye
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