İhsaniye, kazanıp bekleyecek

Kavaklı Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak.
İHSANİYESPOR, LİDERİ KONUK EDİYOR
Süper Lig B Grubu’nda uzun süre ligi zirvede götüren, Play-Off hattından hiç düşmeyen İhsaniyespor, son haftaya sıkıntılı giriyor. Siyah-Beyazlı ekip, geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Nusretiyespor karşısında kazansa bile belki Play-Off’a kalmasına yetmeyecek. Bu hafta içinde iki genç yeteneğini Semih’i Arslanbey Organize Sanayispor’a, Muhammet’i de Başiskele Belediyespor’a veren Siyah-Beyazlı ekip, Nusretiyespor karşısında U-19 takımda alacağı takviyelerle çıkacak.
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