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İhsaniye, kazanıp bekleyecek

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İhsaniye, kazanıp bekleyecek
Süper Lig B Grubu’nda ligin başından beri zirvede yer alan, son haftalarda kaybettiği puanlarla Play-Off yarışında avantajını kaybeden İhsaniyespor, son maçında sahasında şampiyon Nusretiyespor’u ağırlayacak.

Kavaklı Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak.

İHSANİYESPOR, LİDERİ KONUK EDİYOR

Süper Lig B Grubu’nda uzun süre ligi zirvede götüren, Play-Off hattından hiç düşmeyen İhsaniyespor, son haftaya sıkıntılı giriyor. Siyah-Beyazlı ekip, geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Nusretiyespor karşısında kazansa bile belki Play-Off’a kalmasına yetmeyecek. Bu hafta içinde iki genç yeteneğini Semih’i Arslanbey Organize Sanayispor’a, Muhammet’i de Başiskele Belediyespor’a veren Siyah-Beyazlı ekip, Nusretiyespor karşısında U-19 takımda alacağı takviyelerle çıkacak.

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