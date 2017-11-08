İhsaniye Parkı daha da güzel

82 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan İhsaniye Sahili Parkı’nda yenileme ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Tadilat çalışmaları kapsamında parkta bulunan oyun grupları, yürüyüş parkurları, oturma grupları ve bisiklet yollarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN UĞRAK YERİ

Parkın içinde yer alan koşu parkurları ve spor aletleri vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor. Belli aralıklarla spor aletlerinde egzersiz yapan sporseverler, İhsaniye parkında yapılan tadilattan dolayı oldukça memnun. Bisiklet parkurunun da yer aldığı İhsaniye Parkı vatandaşların vazgeçilmez mekânı konumunda bulunuyor.

CAZİBE MERKEZİ

İhsaniye Parkı çocukların da vazgeçilmez mekânlarından biri oldu. Çocuklar parkta yer alan oyun gruplarında doyasıya eğleniyorlar. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar parkta keyifli zaman geçirirken anne ve babalarda parkında tadını çıkarıyorlar. Öte yandan parkta amatör balıkçılar da Körfez’de olta ile balık tutma imkanı buluyor.

SPOR ALETLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Parkta ayrıca spor yapan vatandaşlar için birçok etkinlik alanı yer alıyor. 12 bin 500 metrekare bisiklet parkuru ve yürüyüş yolunun bulunduğu alanda temiz havada spor yapmak isteyen vatandaşlar için spor aletleri de yer alıyor. Sabah erken saatlerde parka gelen vatandaşlar önce yürüyüş parkurlarında sabah yürüyüşlerini yapıyorlar. Daha sonra fitness aletlerinde sporlarını yapıyorlar ve bu şekilde zinde bir güne başlıyorlar.