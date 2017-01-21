İhsaniye ve Nusretiye, Gebze deplasmanında

Süper Lig B Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan lider İhsaniyespor ile takipçisi Nusretiyespor, günü Gebze deplasmanında geçirecek.

İhsaniyespor, 17.00’de başlayacak maçta Beylikbağıspor’a konuk oluyor. Nusretiyespor ise düşme hattındaki Denizliköyüspor ile Metin Oktay Stadı’nda 16.30’da kozlarını paylaşacak.

İHSANİYE BU KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig’in flaş takımları arasında yer alan, B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İhsaniyespor, son iki maçında Seka Doğanspor’a mağlup olmuş, Denizliköyüspor ile de berabere kalmıştı. İki maçta 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlı ekip, bu kez Beylikbağıspor deplasmanında kazanmayı hedefliyor. 19 puanla 8’inci sırada yer alan Beylikbağıspor da sahasında oynayacağı maçı kazanıp, korkulu rüya görmek istemiyor. İhsaniyespor’da cezalı Yasin yok.

DENİZLİKÖYÜ-NUSRETİYESPOR

B Grubu’nun bir diğer kritik maçında Denizliköyüspor ile Nusretiyespor karşılaşacak. Son iki maçını kazanıp, ligde ikinci sıraya yükselen Nusretiyespor, geçen hafta deplasmanda lider ihsaniyespor’dan 1 puan alan Denizliköyüspor’a konuk oluyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Nusretiyespor’da yeni transferler Demirspor’dan alınan Serkan Uzun ile Altınovaspor’dan gelen Samet Pişkin de forma giyebilecek. Cezalı Oğuz ve Mert oynamayacak.