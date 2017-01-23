İhsaniye ve Nusretiyespor Gebze’den 3 puanla dönüyor

Süper Lig B Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan lider İhsaniyespor ile takipçisi Nusretiyespor, haftayı Gebze deplasmanında geçirdi.

İhsaniyespor, Beylikbağıspor’u ilk yarıda attığı gollerde 2-1 yendi. Nusretiyespor da düşme potasında yer alan rakibini 2-0 ile geçti.

İHSANİYE, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Son iki maçından 5 puan kaybeden, galip gelemeyen İhsaniyespor, dün düşme potasının hemen üzerinde yer alan Beylikbağıspor’a konuk oldu. Yusuf ve Emirhan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçen İhsaniyespor, 45+1’de yediği golle devreye 2-1 önde girdi. Maçın ikinci yarısında kontrataklardan Emirhan, Yusuf ve Semih ile pozisyonlar bulan İhsaniyespor, farkı artırma şansını kullanamadı. Maçın son dakikasında Beylikbağıspor gole çok yaklaştı, ev sahibi ekip direğe takıldı. Yasin, Çağrı ve Fatih gibi üç önemli oyuncusunun oynamadığı karşılaşmada, iki maç aradan sonra kazanan İİhsaniyespor, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı.

NUSRETİYESPOR’U EMİN UÇURDU

B Grubu’nun bir diğer önemli maçında Denizliköyüspor ile Nusretiyespor karşılaştı Son iki maçını kazanıp, ligde ikinci sıraya yükselen Nusretiyespor, geçen hafta deplasmanda lider İhsaniyespor’dan 1 puan alan Denizliköyüspor’a konuk oldu. Gebze Metin Oktay Stadı’ndaki maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı, net fırsatlar buldu, bu ataklarda kaleci Sertan çok başarılıydı. Sertan, geçen haftada da Seka Doğanspor maçında yaptığı kurtarışlarla takımına güven veren isimdi.

YENİ TRANSFERLER, SERKAN UZUN VE SAMET PİŞKİN DE OYNADI

Nusretiyespor’da yeni transferler Demirspor’dan alınan Serkan Uzun ilk on bir de başlarken, Altınovaspor’dan gelen Samet Pişkin ise ikinci yarı forma şansı buldu. Rakip takım ataklarını önleyen Nusretiyespor, ilk etkili atağında Emin’in getirdiği pozisyonda Sinan Çalık boş kaleye topu attı, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı, Doğan kırmızı kart gördü. İlk golün asistini yapan Emin, 66’da defansın hatasını iyi değerlendirdi, farkı ikiye çıkaran golü attı. Nusretiyespor, üst üste son 3 maçını kazandı, Play-Off yarışında avantajlı konuma geldi.