İhsaniye’de çeşme polemiği sürüyor

Gölcük İhsaniye Meydanı’nda bulunan ve yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan tarihi çeşmeye İSU sayaç takmış, su faturası ödenmeyince de tıpa takarak çeşmeyi mühürlenmişti.

İSU, çevredeki bir esnafın çeşmeyi kullandığı için bu uygulamayı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Çeşmenin en yakınında bulunan Balaban Kasabı, İSU'nun bu açıklamayla kendilerini suçlu durumda bıraktıklarını belirterek tepki gösterdi.

Çeşmeye en yakın noktada bulunan ve yıllardır aynı yerde hizmet veren Balaban Kasap sahibi Mithat Balaban, “Biz Balaban Ailesi olarak çeşme hakkında yapılan haberlerden sonra suçlu duruma düştük. Aslında bu çeşme söylendiği gibi esnafın kullandığı bir çeşme değildir. Buradan geçen herkes kullanır. Ben çeşmenin gideri tıkandığında elimi sokup temizledim, bakımını yaptım. Amaç, insanlarımız gelip buradan yararlansın. İSU yokken bu çeşme burada vardı. Yanlış anlatılıyor. Esnaf kullanıyordu deniyor. Böyle söylenince biz suçlu duruma düşürüyorlar. Gelen geçene halka izahat vermekten yorulduk” şeklinde konuştu.

Mithat Balaban, meydanda bulunan diğer iki çeşmeye göre mühürlenen çeşmenin daha eski ve tarihi olduğuna dikkat çekti, “Belediye buradaki vatandaşları düşünerek, tarihi değere sahip olan bu çeşmeyi korumalıydı. İSU’ya ve belediyeye kırgınız, kızgınız” dedi.