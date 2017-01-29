İhsaniyespor bir var, bir yok:0-2

Süper Lig B Grubu’nun lideri İhsaniyespor, iki maçlık puan kaybının ardından geçen hafta deplasmanda Beylikbağıspor’u 2-1 mağlup etmişti.

Siyah-Beyazlı ekip, dün Kavaklı Stadı’ndaki maçta 1937 Sekaspor’a 2-0 mağlup oldu, son 4 maçta 8’inci puanını kaybetti.

1937 SEKA, İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

İhsaniyespor ile 1937 Sekaspor arasında dün Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip çok etkili başladı. Tecrübeli oyuncusu Kibar’ın ortasında yeni transfer Muhammet Mustafa ile 2-0 öne geçti. Mavi-Beyazlı ekip, etkili olduğu bu dakikalarda yine Kibar’ın getirdiği topta, karambolde bu kez Sedat topu ağlara gönderdi, farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda rakip kalede hiç etkili olmayan İhsaniyespor, ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı. Fatih’in şutu direkten döndü, maçı konuk ekip 2-0 kazandı.