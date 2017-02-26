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İhsaniyespor, Play-Off’un dışında kaldı

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İhsaniyespor, Play-Off’un dışında kaldı
1.Küme’ye hazırlanırken ligden çekilen takımların olması nedene ile statü gereği Süper Lig’e alınan İhsaniyespor, son haftalara kadar da çok başarılı maçlar oynadı.

Ancak son haftalar yaşardığı puan kayıplarının ardından Play-Off’a yükselemedi. Siyah-Beyazlı ekip, önceki günde sahasında konuk etiği Nusretiyespor’a 4-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı ekip, berabere bile kalsa Play-Off’a çıkacaktı.

BALTA, “OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Aykut Balta, Nusretiyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Süper Lig B Grubu’nda, 9 haftasını lider olarak götürdüğümüz 22 haftalık uzun maratonu 4. olarak tamamladık. Şimdi kimileri buradan nasıl Play-Off’a kalamadınız, kimileri bu bütçelerle müthiş işlere imza attınız diyecek. Kimileri bizim gibi üzülecek, kimileri arkamızdan kıs kıs gülecek. Ben ilk önce oyuncu arkadaşlarıma bu heyecanı bizlere yaşattıkları için teşekkür ederim. Bütün sezon çok büyük fedakarlık yapan, verdiği sözleri yerine getiren yönetici arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Grubumuzda ilk 3 sırayı alan takımlarımıza Play-Off maçlarında başarılar dilerim” dedi.

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