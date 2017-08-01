İhsaniyespor sezonu açtı

Geçen yıl Süper Lig’den çekilen takımların olması nedeni ile talimat gereği Süper Lig’e alınan, son haftaya kadar da Play-Off mücadelesi yapan İhsaniyespor, bu sezonda iddialı bir takım kuruyor.

Aykut Balta’nın çalıştıracağı İhsaniyespor, yeni sezon çalışmalarına önceki akşam başladı.

5 TRANSFER YAPTI

Bu sezon Süper Lig’de yine üst sıraları zorlamak isteyen İhsaniyespor, ilk çalışmasını önceki gün yaptı. Çalışmalarını İhsaniye Stadı’nda gerçekleştirecek olan Siyah-Beyazlı ekip, kadrosunu da 5 futbolcu ile takviye yaptı. Siyah-Beyazlı ekip, Değirmenderespor’un stoperi Uğur Gegin, Yalova Hersekspor’dan Enes, Gölcük Asarköyspor’dan Vedat Yıldız, Sultan Orhanspor’dan kanat oyuncusu Rüstem Uzuner ile Gölcük İY’nin genç yeteneği Bilal Özbek’i transfer etti.

6 FUTBOLCU AYRILDI

Geçen yıl son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off şansını kaçıran İhsaniyespor, 6 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Geçen yıl Güneşspor’dan transfer ettiği kaleci Göktan ile Okan’ı eski takımlarına geri verdi. Ç.Balaspor’dan aldığı Semih ile S. Karşıyaka’dan gelen Muhammet de takımdan ayrıldı. Lig devam ederken de ara transferde Mustafa ile yollar ayrılmıştı. Defansın önemli ismi Suat ise futbolu bıraktı. Teknik sorumlu Aykut Balta, kaleci transferi için görüşmelerini devam ettirdiklerini söyledi.