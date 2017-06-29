İhsaniyespor, voleybol 2.Ligi’ne katılıyor

Son yıllarda salon sporlarında faaliyetlerine başlayan İhsaniyespor, kadınlar voleybolda yerel liglerde mücadele ediyordu. Siyah-Beyazlı ekip, kadınlar voleybolda 2.Lig’e katılım başvurusunda bulundu.

GÖLCÜK’Ü TEMSİL EDECEK

Futbolda ilimizin en önemli kulüpleri arasında yer alan İhsaniyespor, son yıllarda özellikle kızlar voleybolda da faaliyetlerine başladı. Küçük yaş gruplarında liglerde mücadele eden siyah-Beyazlı ekibin yönetim kurulu, 2.Lig’e katılım başvurusunu yaptı. Gerekli evrakları veren, katılım ücretini de yatıran İhsaniyespor, gelecek yıl Kadınlar 2.Lig’de hem Gölcük’ü, Kocaeli’ni de temsil edecek.

YENİKENTSPOR VE DSİ SPOR’DAN SONRA 2.LİG’DEKİ ÜÇÜNCÜ TAKIMIMIZ OLDU

Gelecek yıl kadınlar Voleybol 2.Lig’e katılım başvurusun yapan İhsaniyespor, Yenikentspor ve DSİ Spor’dan sonra bu ligde mücadele edecek üçüncü takımımız oldu. İhsaniyespor, bayanlar voleybolda çeşitli yaş gruplarında yerel liglerde yer alan Değirmendere Çınarlıspor ile birleşme kararı da aldı. Siyah-Beyazlı ekip, bu kulüpte yer alan bayan sporcuları da bünyesine katacak.