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İhsaniyespor yaz voleybol spor okuluna ilgi çok fazla

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İhsaniyespor yaz voleybol spor okuluna ilgi çok fazla
Son yıllarda salon sporlarında da adından söz ettirmeye başlayan İhsaniyespor, voleybolda altyapıda atağa kalktı.

Bu sezon Kadınlar 2.Ligi’ne katılma başvurusu yapan Siyah-Beyazlı ekip, altyapı çalışmalarına da ağırlık veriyor. Yaz voleybol okulu çalışmalarını Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda sürdürüyor.

BAYAR VE ÖZLER ÇALIŞTIRIYOR

Siyah-Beyazlı ekibin yaz voleybol okulunda Merve Bayar ile Adem Özler görev yapıyor. Hafta içi her gün çalışmalarını Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda sürdüren İhsaniyespor’da geleceğin yıldız adayları yetişiyor. Kızlar sporcuların katıldığı yaz okullarında yetenekli sporcular, müsabaka gruplarına alınacaklar. Antrenörlerden Merve Bayar, kayıtların devam ettiğini, yetenekli kız voleybolcuları yaz okuluna beklediklerini söyledi. Yaz okuluna ilgi duyanların 0543 718 00 13 nolu telefondan bilgi alabilecekleri öğrenildi.

 

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