İhsaniyespor yine kayıp:2-2

Süper Lig B Grubu’nun zirvesinde yer alan, son maçında Seka Doğanspor’a mağlup olup, haftalar sonra kaybeden İhsaniyespor, düşme hattında yer alan Denizliköyüspor ile karşılaştı.

Kavaklı Stadı’ndaki maçta İhsaniyespor, rakibi karşısında 2-2 berabere kaldı, son iki maçta 5’inci puanını kaybetti.

İHSANİYE, 1-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA 2-1 GERİYE DÜŞTÜ

B Grubu’nun zirvesinde yer alan İhsaniyespor, Kavaklı Stadı’ndaki maçta Yusuf’un maçın hemen başında attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip penaltıdan Erdi ile cevap verdi, skora eşitlik geldi. Penaltı pozisyonunda İhsaniyesporlu futbolcular uzun süre itiraz etti. Denizliköyüspor, 1-0 geriye düştüğü maçta 39’da Erhan ile 2-1 öne geçti. İhsaniyespor, maçın ikinci yarısında çok net fırsatlar buldu, Emirhan, Suat, Samet ve Okan ile bunları değerlendiremedi. 73’de Emirhan’ın golüyle eşitliği sağladı, 1 puanla yetindi. Maçın son dakikasında Yasin, kırmızı kart gördü, İhsaniye maçı 10 kişi tamamladı.