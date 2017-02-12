İhsaniyespor’a bir darbe de Kartepe Belediyespor’dan:3-1

4 hafta öncesine kadar B Grubu’nun zirvesinde yer alan İhsaniyespor, kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor.

Siyah-Beyazlı ekip, dünde Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Kartepe belediyespor’a 3-1 mağlup oldu, son 6 maçta 14 puan kaybetti.

KARTEPE PLAY-OFF HATTINDA

Kartepe Belediyespor, İhsaniyespor maçına çok hızlı başladı, ilk 20 dakikada 2-0 öne geçti. Şükrücan’ın attığı golle 1-0 öne geçen Mavi-Yeşilli ekip, 20’inci dakikada Mertcan’ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Atışı Kubilay kullandı, fark ikiye çıktı. İhsaniyespor, ilk yarının sonlarında doğru penaltıdan Yasin’in golüyle farkı 1’e indirdi. Kartepe Belediyespor, 1937 Sekaspor’dan yeri transferi Şükrücan ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Karşılaşmayı 3-1 kazanıp, uzun bir aradan sonra yeniden Play-Off hattına çıktı.