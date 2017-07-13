  • BIST 103.919
  • Altın 140,084
  • Dolar 3,5637
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli 30 °C

İhsaniyespor’a genç yetenek

»
İhsaniyespor’a genç yetenek
Bu sezon Süper Lig’de yer alacak olan İhsaniyespor, kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı ekip, Gölcük İY’nin genç orta saha oyuncusu Bilal Özbek’i transfer etti.

GÖLCÜK İY’DEN BİLAL’İ ALDI

Geçen yılda genç oyuncuları kadrosuna dahil eden, hem A takım, hem de U-19 yaş grubunda oynatan İhsaniyespor, Gölcük İY’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı. 1999 doğumlu olan Bilal Özbek, orta sahada görev yapıyor. İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Aykut Balta, “Bilal bir süredir takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Bizde parlayıp, çok daha iyi yerlere geleceğini umut ediyoruz. İlimizin genç yeteneklerini bulup, ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bizim minikler beğenildi13 Temmuz 2017 Perşembe 13:22
  • "Başpehlivanlık kadar gelenekler de önemli"13 Temmuz 2017 Perşembe 13:08
  • Birlikspor toplandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:33
  • “Tek oyuncu havuzumuz kurutuluyor”12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
  • Yılmaz: “2 ve 3.Lig takımlarını Akademi Ligi’nden atmak skandal bir karardır”12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:14
  • Darıca G.B’den merhaba12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:13
  • Kocaeli Bayan FK ilk sınavına çıkıyor12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:12
  • Gölcük’ün gururu Emin Karaboğa12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:10
  • Umudumuz gençler12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:07
  • Gölcükspor yönetimi toplandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti