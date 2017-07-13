İhsaniyespor’a genç yetenek

Bu sezon Süper Lig’de yer alacak olan İhsaniyespor, kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı ekip, Gölcük İY’nin genç orta saha oyuncusu Bilal Özbek’i transfer etti.

GÖLCÜK İY’DEN BİLAL’İ ALDI

Geçen yılda genç oyuncuları kadrosuna dahil eden, hem A takım, hem de U-19 yaş grubunda oynatan İhsaniyespor, Gölcük İY’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı. 1999 doğumlu olan Bilal Özbek, orta sahada görev yapıyor. İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Aykut Balta, “Bilal bir süredir takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Bizde parlayıp, çok daha iyi yerlere geleceğini umut ediyoruz. İlimizin genç yeteneklerini bulup, ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.