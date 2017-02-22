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İhsaniyespor’da Semih ve Muhammet de gitti

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İhsaniyespor’da Semih ve Muhammet de gitti
Bu sezon Süper lig B Grubu’nda son haftalara kadar zirvede yer alan İhsaniyespor, yaşadığı puan kayıplarını ardından Play-Off’a kalması da çok zorlaştı.

Siyah-Beyazlı ekipte, daha önce takımın genç yeteneği Mustafa, Antalya BAL takımlarında Kepez Belediyespor’a transfer olmuştu. Son olarak takımın iki genç oyuncusu Semih ve Muhammet ile de yollarını ayırdı.

MUHAMMET’İ, BAŞİSKELE İSTİYOR
İhsaniyespor’un sezon başında 2.küme takımlarından Seymen Karşıyakaspor’dan aldığı genç kanat oyuncusu Muhammet, 1.Küme A Grubu’nda Süper Lig iddiası bulunan Başiskele Belediyespor ile görüştüğü öğrenildi. Siyah-Beyazlı ekibin, ara transferde Ç.Balaspor’dan aldığı Semih ise 2.Küme takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’un ilgilendiği belirtiliyor. Teknik Sorumlu Aykut Okan, “Kafası karışık insanlarla yola devam edemezdik. Play-Off iddiamız varken, oyuncuların böyle girişimde bulunmaları doğru değil. Bizde kendileri ile yollarımızı ayırdık. Herkesin yolu açık olsun”

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