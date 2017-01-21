İhsaniyespor’dan cezalara  ve hakemlere tepki

Süper Lig B Grubu’nun lideri İhsaniyespor, geçen hafta Denizliköyüspor ile oynadığı maç 2-2 sona ermiş, bu karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Silvan 4 maç, yönetici Fatih Bayraktar 30 gün, antrenör Hasan Abonaz da 15 gün ceza almıştı.

Başkan Serkan Başoğlu, bu cezaları hak etmediklerini söyledi. Başkan Başoğlu’nun açıklaması şöyle:

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ ENGELLENEMİZ”

Geçtiğimiz hafta oynadığımız Denizliköyüspor maçında yaşamış olduğumuz hakem faciası sonucunda almış olduğumuz cezalar hiçbir şekilde şampiyonluk hedefimizi engelleyemez. Gebze takımı ile oynamış olduğumuz karşılaşmaya Gebzeli bir hakem atayarak büyük bir yanlışa imza atan hakem atama kurulumuzu şiddetle kınıyorum. Hakem Ömer Kocabey'in vermiş olduğu yanlı kararlarla Denizliköyüspor maçından 1 puanla ayrılıp şampiyonluk yarışında dış etkenler tarafından çelme yemiş olduk. Orta sahadan vermiş olduğu komik penaltının yanına 90+2 de takımın etkili oyuncularından Yasin Silvan'ı sahalarda görülmemiş şekilde ihraç etmesi sanki tiyatro oyununun sahnesi gibiydi.

“HEP HAKEM HATALARI BİZE Mİ DENK GELİYOR?”

Sezon başında hazırlık turnuvasında hakem Sabit Selvi'nin maç öncesi geçmişte bizim maçlarımızda yapmış olduğu hatalardan dolayı Antrenörümüz Aykut Balta'nın yanına gelip ''Beni Gördüğüne Üzüldün mü?'' demesi daha maça başlamadan İhsaniyespor'a bakış açısının göstergesiydi. Bunun sonucunda Sabit Selvi ile çıktığımız 5 Maçı da 11 kişi tamamlayamayıp mağlup olduk. Maç sonucunda antrenörümüz hakkında olumsuz rapor yazarak sezona cezalı başlamasına sebep olmuştur.

“LOBİSİ OLAN TAKIMLAR KOLLANIYOR”

Geçen sezon Şampiyonluk mücadelesinde Alper Çetin gibi üst düzey bir hakemin korkak kararları, Play-Off’ta Şaban Kaya'nın vermediği 2 gol, Sabit Selvi'nin Play-Off’ta ki maçta takımımızı eksik bırakma çabaları, unutamadığımız taze kararlar. Unutmayın ki İHSANİYESPOR Süper Amatör Ligi dizayn etme çabalarının her zaman karşısındadır. Görüyoruz ki yıllardır güçlünün, lobisi olanın, çok para harcayan kulüplerin desteklendiği, kollandığı aşikar ortadadır. Ne yazık ki bu çabalar, bu tarz kulüplerin kısa sürede kapanmasına sebep olmuştur. Yetkililerin güçten lobiden etkilenmeden hareket ettikleri taktirde Amatör Futbolumuzun daha iyi yerlere geleceğinden eminiz. Bundan sonra daha dikkatli atama ve adil yönetim bekliyoruz”

