İhsaniyespor’un geleceği bu çocuklar

İlimizde her dönem futbolda damgasını vuran İhsaniyespor, son yıllarda küçük yaş gruplarında da iddialı. Geçen yıl U-19 yaş grubunda çok başarılı olan Siyah-Beyazlı ekip, altyapısında geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

FUTBOL OKULU ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Siyah-Beyazlı ekipte, yaz döneminde futbol okulu çalışmaları start aldı. Hasan Özmet’in teknik sorumluluğun yaptığı futbol okulunda 30’a yakın minik sporcu eğitim görüyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat 18.30 ile 21.00 arasındaki çalışmalara İhsaniye’de bulunan çim halı tesislerinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar zaman zaman da İhsaniye Stadı’nda yapılıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Siyah-Beyazlı ekibin futbol okulu çalışmalarına yoğun ilgi var. Okulların tatil olması nedeniyle de minikler futbol okuluna akın ediyor. İhsaniyespor’un Koordinatörü Aykut Balta, miniklerin ilgisinden dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Gelecek yıllarda küçük yaş gruplarında da liglere katılmak istiyoruz. Bunun altyapısını da hazırlıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor, minik öğrencilerimiz futbol okulumuza bekliyoruz” dedi.