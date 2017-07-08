İhsaniyespor’un son transferi Rüstem

Geçen yıl talimat gereği son anda Süper Lig’e alınan İhsaniyespor, yaptığı müthiş çıkışla dikkat çekmiş, Play-Off’u son haftalarda kaçırmıştı.

Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezonda işi sıkı tutuyor. Geçen yıl başarılı olan kadrounu büyük oranda koruyan Siyah-Beyazlı ekip, dış transferde son olarak Sultan Orhanspor’dan rüstem’i transfer etti.

DEĞİRMENDERESPOR’DAN UĞUR GEGİN’İ DE ALMIŞTI

Geçen yıl takımın iskelet kadrosunu oluşturan Yasin, Emrah Öztürk, Çağrı ve Emirhan gibi önemli isimlerle anlaşan İhsaniyespor, dış transferde de boş durmuyor. İki yıl önce Gölcük GB formasını giyen Enes ile geçen yıl Değirmenderespor’da sezonu tamamlayan stoper Uğur Gegin ile anlaştı. Siyah-Beyazlı ekip, son olarak yıldızı Başiskele Belediyespor’da parlayan Rüstem Uzuner’i kadrosuna dahil etti. Kanat ve forvette görev yapan Rüstem, Süper Lig’de kandıra Belediyespor ile Sultan Orhanspor takımlarında da forma giymişti.