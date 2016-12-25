İhtisas rövanşı da aldı: 76-65

Atatürk Spor Salonu’ndaki maça iyi başlayan İhtisas ilk çeyreği 24-15, ilk yarıyı 45-33 önde geçti. İhtisas üçüncü periyotta farkı biraz daha açtı. 30. dakika 64-42 geçildi.
İzmit Belediyespor son çeyrekte biraz gayret gösterip, farkı düşürdü. Maç 76-65 sona erdi. 8’nci maçında beşinci galibiyetini alan Play-Off yolunda önemli bir adım atarken, 8’ncı maçında altıncı yenilgisini alan İzmit Belediyespor kötü gidişini sürdürdü.
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