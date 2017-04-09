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İki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı

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İki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı
Gebze'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde drift yaptığı iddia edilen Fırat Ç, 11 AZ 694 plakalı otomobiliyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BNR 95 plakalı otomobille çarpıştı. 

Yaralanan sürücü Fırat Ç, ile diğer otomobilde bulanan Dursun A. ve Hüseyin A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yolda drift yaparak kazaya neden olduğu iddia edilen Fırat Ç, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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