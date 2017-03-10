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İki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

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İki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Cumali Gümüş ve Halil Uyanık toprağa verildi.

Dün Ömer Türkçakal Bulvarı’ndan saat 18.30 sıralarında İzmit merkez istikametine giden Cumali Gümüş (53) idaresindeki 54 PN 323 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Halil Uyanık (43) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ama tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Cumali Gümüş (53) ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

Gölcük Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden ve Dayı Oto Lastik isimli iş yerinin sahibi Halil Uyanık’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Uyanık’ın cenazesi Gölcük Sanayi Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Gölcük Kavaklı Mahallesi 80. Sokak Güven Apartmanı adresinde ikamet eden hurdacılıkla uğraşan, evli ve 8 çocuk babası Cumali Gümüş’ün cenazesi 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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Cumali Gümüş

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Halil Uyanık

 

 

 

 


 

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