Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. İki ayrı operasyon: 316 kilo esrar, 46 kilo eroin
İki ayrı operasyon: 316 kilo esrar, 46 kilo eroin

İki ayrı operasyon: 316 kilo esrar, 46 kilo eroin

Kocaeli'de polisin iki ayrı operasyonunda 27 kilo 500 gramı toz esrar olmak üzere 316 kilo 940 gram esrar, 46 kilo eroin ele geçirildi.

A+A-

Kocaeli Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'a giden bir aracı takibe alarak Gebze'de durdurdu. TIR'da yapılan aramada 66 paket halinde 289 kilo 440 gram esrar ile 22 paket halinde 27 kilo 500 gram toz esrar olmak üzere 316 kilo 940 gram esrar ele geçirildi. Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ise İstanbul'a giden bir aracı durduruldu. Araç içerisine gizlenen 89 paket halinde 46 kilo eroin ele geçirildi. Polis 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

me1-001.jpg

Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.