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İki bakanlıkta dev operasyon

İki bakanlıkta dev operasyon

Maliye ve Çalışma bakanlıklarının çalışanlarına yönelik yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ  yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit  edilen Maliye Bakanlığının 2'si aktif çalışan 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığının 2'si aktif çalışan 32 personeli hakkında gözaltı kararı  verilerek Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

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