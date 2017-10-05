İki bakanlıkta dev operasyon
Maliye ve Çalışma bakanlıklarının çalışanlarına yönelik yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Maliye Bakanlığının 2'si aktif çalışan 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2'si aktif çalışan 32 personeli hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.
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