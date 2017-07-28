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İki büyük okul ihalesi

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İki büyük okul ihalesi
Kocaeli Valiliği bugün ilimizde yapılacak iki büyük ve modern okul binası ile ilgili ihaleleri yapıyor.

DİLOVASI VE ÇAYIROVA’DA

Kocaeli Valiliği’nde bugün saat 10.00’da Dilovası Mehmet Akif Anaokulu ihalesi yapılacak. 3 katlı , 8 derslikli anaokulu binası, Türkiye’deki en modern anaokulu olarak tasarlandı. Saat 11.00’de de Çayırova Akse Mahallesi’nde 24 derslikli ilkokul binasının ihalesinde teklifler alınacak. Bu okul binası da 24 derslikli çok büyük bir bina olacak. Her iki ihaleye de çok sayıda müteahhidin teklif vermesi bekleniyor.

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