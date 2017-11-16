İki firmaya ihale yasağı

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3/2’de faaliyet gösteren Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı Ayhan Ören’e ait Ekip Gemi İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine bir yıl ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verdi. İçişleri Bakanlığı da aynı kararın Emine Yavaş’ın sahibi olduğu Kandıra Çalköy Mahallesi Çiftlik Sokak No:4’de faaliyet gösteren şirketi için verdi. Her iki karar da, Resmi Gazete’nin 14 Kasım tarihli sayısında yayınlandı.