İki gün izin var

10 Temmuz’da çalışmalara başlayan Kocaelispor’da dünkü çift kale maçla birlikte 1.etap sona erdi.

Bugün ve yarını izinli geçirecek olan Yeşil-Siyahlılar salı günü saat 17.30 ve Çarşamba 10.30’da 17 Ağustos Stadı’nda yapacağı antrenmanların ardından aynı gün saat 14.00’de 2. Etap kamp çalışmaları için Bolu Abant Von Resort Otel’e hareket edecek. Temsilcimiz kampta 30 Ağustos ve 3 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacak.

Kamp çalışmaları 4 Ağustos Cuma gününü kadar devam edecek. Kocaelispor kamp dönüşü 5 ve 6 Ağustos günlerini izinli geçirecek ve 7 Ağustos Pazartesi günü 3.etap çalışmalarına başlayacak. 3. Etap için yeniden Bolu’ya gidilmesi söz konusu. Yeşil-Siyahlılar bu etapta 10, 13 ve 19 Ağustos tarihlerinde de üç hazırlık maçı daha oynayacak. Temsilcimiz ligdeki ilk maçını 26 Ağustos Cumartesi günü yapacak.