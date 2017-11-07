İki gün sisli, puslu
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, önümüzdeki üç gün yağış yok.
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Bugün sis, yarın pus var. Perşembe günü hava parçalı bulutlu geçecek. Cuma günü sağanak yağış geçişi bekleniyor. Cumartesi ise, hava çok bulutlu olacak.
20 DERECE CİVARI
En yüksek hava sıcaklığı bugün 18, yarın ve perşembe günü için 20, cuma 18, cumartesi günü ise 17 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise, 8-12 derece arasında değişecek. Beş günlük süre içinde rüzgarlar batı ve kuzeydoğudan esecek.
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Etiketler : Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, sis, yağmur
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