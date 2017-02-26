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İki ilçe arasına alternatif ulaşım

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İki ilçe arasına alternatif ulaşım
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ile Derince arasına alternatif ulaşım sağlayacak bir bulvar oluşturuyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte rahat ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ile derince arasında uzanan Şeyda Caddesi’ni duble yol haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki ilçe arasında bu caddeyle alternatif bağlantı sağlıyor.

900 METRE

900 metre uzunluğundaki Şeyda Caddesi, Körfez ilçesi ile Derince ilçesini birbirine bağlayan alternatif bir yol olacak. Alt yapı çalışmaları süren güzergahta çalışmalarının tamamlanması ile iki gidiş-iki geliş olacak şekilde duble yol oluşturulacak. Caddede yol zemin çalışmaları devam ediyor.

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